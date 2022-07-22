Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden 34 CVS 760 plakalı otomobile Osmanyılmaz Mahallesi yakınlarında Mehmet Ş. yönetimindeki 34 VV 7573 plakalı panelvan çarptı.
Emrah Ö. idaresindeki 41 P 8084 plakalı servis minibüsü de panelvana arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan M.D. isimli çocuk ile servisteki işçilerden Fatih Y. ve Mustafa Ç. yaralandı.
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
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