Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Şevket Yalçın yönetimindeki 16 JP E39 plakalı otomobil, Bülent Yüce idaresindeki 34 BLT 98 plakalı otomobil ile Emrah Demir 'in kullandığı 41 LU 760 plakalı otomobil Tavşancıl Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Kocaeli 'nin Gebze ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

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