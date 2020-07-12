Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı

Alınan bilgiye göre, Şevket Yalçın yönetimindeki 16 JP E39 plakalı otomobil, Bülent Yüce idaresindeki 34 BLT 98 plakalı otomobil ile Emrah Demir'in kullandığı 41 LU 760 plakalı otomobil Tavşancıl Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Emrah Demir, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 22:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:22 Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 19:11 Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 17:58 200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 17:22 Fatih Terim, yabancı kuralı sonrası Süper Lig'in teknik direktörleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı 17:05 Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan!" diye çıkışan Ilgın Kaymakamı görevinden alındı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de maça çıkan en genç oyuncu oldu
20:22
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
19:13
Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı
19:11
200 milyonluk vurgunla suçlanan kuyumculardan 3'üncüsü de yakalandı
17:58
Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı
17:33
Fatih Terim, yabancı kuralı sonrası Süper Lig'in teknik direktörleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı
17:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 05:11:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]