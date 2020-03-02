Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde zincirleme trafik kazasında işçi servisinde bulunan 9 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde zincirleme trafik kazasında işçi servisinde bulunan 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Tavşancıl Mahallesi mevkisi Ankara istikametinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 P 1617 plakalı minibüs, 41 U 4184 plakalı tır ve 41 P1549 plakalı servis aracı çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada servis aracında bulunan 9 işçi yaralandı.

Ambulansta tedavileri yapılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 kara yolunun Ankara istikameti, araçların olay yerinden çekilmesiyle normale döndü.

Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:24 Kaynak: AA
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