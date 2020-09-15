KOCAELİ DEAŞ'ın medya sorumlusu adliyede - Son Dakika

DEAŞ'ın medya sorumlusu adliyede
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın medya yapılanmasına yönelik operasyonunda gözaltına alınan A.E. adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın medya yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren A.E., Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan A.E., emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 11:15 - Kaynak: DHA
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