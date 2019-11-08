Son Dakika Haberleri: Kocaeli-deaş'ın sözde eğitim sorumlusu, kocaeli'de yakalandı
Son Dakika Güncel Kocaeli-deaş'ın sözde eğitim sorumlusu, kocaeli'de yakalandı

Kocaeli-deaş'ın sözde eğitim sorumlusu, kocaeli'de yakalandı

6 saat önce

EAŞ'ın sözde eğitim sorumlusu, Kocaeli'de yakalandıKocaeli'de, DEAŞ'a yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda, terör örgütünün sözde eğitim sorumlusu dahil 4 kişi yakalandı.

EAŞ'ın sözde eğitim sorumlusu, Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli'de, DEAŞ'a yönelik düzenlenen jandarma operasyonunda, terör örgütünün sözde eğitim sorumlusu dahil 4 kişi yakalandı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olan 4 yabancı uyrukluyu tespit etti. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesi üzerine yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgütün sözde eğitim sorumlularından R.H. ile örgüt üyeleri B.E., M.M. ve H.E. gözaltına alındı. Suriye'nin Deyrizor bölgesinde terör örgütü faaliyetleri yürüttükleri öğrenilen yabancı uyruklu 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli-deaş'ın sözde eğitim sorumlusu, kocaeli'de yakalandı

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:30 Kaynak: DHA
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