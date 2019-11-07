Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü
Son Dakika Güncel Kocaeli'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü

Kocaeli'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü

6 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 8 Kasım 2008'de yol kenarında tabancayla vurularak öldürülen işitme engelli Bülent Erdem'in babası cinayet zanlısı olarak yakalandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 8 Kasım 2008'de yol kenarında tabancayla vurularak öldürülen işitme engelli Bülent Erdem'in babası cinayet zanlısı olarak yakalandı.

Kocaeli'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü

Karamürsel, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:41 Kaynak: AA
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