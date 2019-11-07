Kocaeli'deki 11 yıllık faili meçhul cinayet çözüldü

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Sağır ve dilsiz oğlunu öldürdü, 11 yıl boyunca eşinden bile sakladı

Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti"