KOCAELİ'DEKİ 7 SANDIKTA BULGARİSTAN SEÇİMLERİ HEYECANI - Son Dakika

KOCAELİ'de, Bulgaristan'daki seçimler nedeniyle kurulan 7 sandıkta çift vatandaşlar oy kullandı. Kentteki yaklaşık 10 bin seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Bulgaristan'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri için Kocaeli'de 7 sandık kuruldu. Ülkedeki seçim sürecini anlatan Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Fahri Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu, "Bulgaristan genel seçimleri, 4 yılın ardından bu sene ilk defa nisan ayında yapıldı. Fakat nisan ayında çıkan tablo ile yeni bir hükümet kurulamadı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın atadığı teknokrat hükümeti ile geçici bir hükümet, 11 Temmuz'da tekrar erken seçime gitme kararı aldı. Erken seçimden sonra ortaya çıkan aritmetikte yine bir hükümet kurulamadı. Tekrar erken seçim kararı alındı. Bugün yapılan erken seçimin bir farkı da süresi dolduğu için cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılıyor olması. Şu an hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi birlikte yapılıyor. Gelen vatandaşlarımız ikisi için oylarını kullanıyor" dedi.

'TEMMUZ'A GÖRE ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Bu seçimde katılımın artmasını beklediklerini belirten Çolakoğlu, "Bugün Kocaeli'de 7, Türkiye genelinde ise 126 sandık var. Vatandaşlarımız kendilerine en yakın sandığa giderek oylarını kullanma hakkına sahip. Kocaeli'de 10 bine yakın seçmen var. Türkiye genelinde de 350 bin civarında seçmen var. Katılımın temmuz seçimlerine göre, önemli ölçüde artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.