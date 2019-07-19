Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki acı olay sonra emniyet harekete geçti
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Kocaeli'deki acı olay sonra emniyet harekete geçti

43 dakika önce

Kocaeli'de 18 yaşındaki genç kızın hareket halindeki halk otobüsünden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından Kahramanmaraş'ta harekete geçen polis ekipleri toplu taşıma araçlarında bilgilendirme yaptı.

Kocaeli'deki acı olay sonra emniyet harekete geçti, System.String[]
Kocaeli'de 18 yaşındaki genç kızın hareket halindeki halk otobüsünden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından Kahramanmaraş'ta harekete geçen polis ekipleri toplu taşıma araçlarında bilgilendirme yaptı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde çalışma yaptı. Toplu taşıma araç sürücülerine ve otobüste seyir eden yolculara yönelik bilgilendirmede bulundu.

Trafik Polisleri ve Toplum Destekli Polislik Şube ekiplerinin katıldığı uygulamayla ilgili yapılan açıklamada, havaların ısınması ile birlikte toplu taşıma araçlarında trafik kurallarına riayet edilmemesi, özellikle serinlemek amacıyla seyir halinde iken araç kapılarının açık tutulması, araçların duraklara yanaşmadan ve tam olarak durmadan kapıların açılması neticesinde yaşanabilecek üzücü olayların engellenmesi amacıyla toplu taşıma araç sürücülerinin denetlenerek bilgilendirildiği belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:59 Kaynak: İHA
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