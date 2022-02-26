Kocaeli'deki aileler arasındaki kavganın ardından çıkan olaylarla ilgili 2 tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'deki aileler arasındaki kavganın ardından çıkan olaylarla ilgili 2 tutuklama

26.02.2022 20:49
Kocaeli'deki aileler arasındaki kavganın ardından çıkan olaylarla ilgili 2 tutuklama

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavganın ardından yaşanan kundaklama olaylarıyla ilgisi olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavganın ardından yaşanan kundaklama olaylarıyla ilgisi olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 24 Şubat tarihinde meydana geldi. İki aile arasında çıkan kavga neticesinde Tarık Tanaç, S.Ö. isimli şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş, 6 kişi darp neticesinde yaralanmış, 2 ev de kundaklanmıştı.

Dün ise mahallede tansiyon yeniden yükseldi. Kimliği tespit edilemeyen şüpheliler, S.Ö.'ye ait olduğu öğrenilen 2 katlı evi ve bir kamyoneti ateşe verdi.

Polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde kundaklama olaylarıyla ilgisi olduğu tespit edilen 2 şüpheli önce gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

(Mehmet Ekrem Ceylan/İHA)

Kocaeli'deki aileler arasındaki kavganın ardından çıkan olaylarla ilgili 2 tutuklama
Kocaeli'deki aileler arasındaki kavganın ardından çıkan olaylarla ilgili 2 tutuklama

YORUMLAR
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2 aile arasında çıkan kavgada bir kişi öldürülmüştü... Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı 2 aile arasında çıkan kavgada bir kişi öldürülmüştü... Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı 'Siz söndürün, biz yakacağız' demişti... Bu kez de evin camları indirildi, eşyalar sokak üzerinde yakıldı 'Siz söndürün, biz yakacağız' demişti... Bu kez de evin camları indirildi, eşyalar sokak üzerinde yakıldı

Kocaeli, Polis, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki aileler arasındaki kavganın ardından çıkan olaylarla ilgili 2 tutuklama - Son Dakika


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