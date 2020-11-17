Kocaeli'deki "arkadaş cinayeti" davasında mütalaa - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde geçen yıl Kenan Tunç'u darbederek öldürdükleri iddiasıyla biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.B. (50) ve tutuksuz sanık S.C. (34) ile taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık O.B'nin, "kasten yaralama sonucunda ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk hainin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcı, tutuksuz sanık S.C'nin, maktulün ölümüne sebebiyet verecek eylemlere katıldığına dair delil bulunmadığından, beraatine karar verilmesini istedi.

Maktulün ailesinin avukatı Ahmet Haşim Şener, sanık O.B'nin, maktul Kenan Tunç'un rahatsız olduğunu bildiğini, mahkemenin karar veriken bunun gözardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Sanık O.B, 30 yıllık arkadaşı olan maktulün hastalığını biliyorsa kasıtlı davrandığı söylenebilir." dedi.

Tutuklu sanık O.B. tahliyesini, tutuksuz sanık S.C. ise beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık avukatları da esasa ilişkin verilen mütalaaya karşı savunmalarını yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, polis memuru E.T'nin tanık olarak ifadesinin alınmasına, sanık ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarının hazırlamaları için süre verilmesine, tutuksuz sanığın adli kontrol hükümlerinin kaldırılması talebinin reddine ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

15 Ekim 2019'da, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'nde S.C'ye ait evde Kenan Tunç'un (47) darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan O.B. ve S.C. tutuklanmıştı.