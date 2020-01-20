Kocaeli'deki AVM yangını bu sözlerle anlattı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'deki AVM yangını bu sözlerle anlattı Açıklaması - Son Dakika

Kocaeli'deki AVM yangını bu sözlerle anlattı Açıklaması

7 saat önce

Kocaeli'de gece saatlerinde başlayan ve çok sayıda iş yerinin yandığı AVM yangını tamamen söndürüldü.

Kocaeli'deki AVM yangını bu sözlerle anlattı Açıklaması, System.String[]

Kocaeli'de gece saatlerinde başlayan ve çok sayıda iş yerinin yandığı AVM yangını tamamen söndürüldü. Hasar tespit çalışmalarının başladığı AVM yangınını anlatan bir esnaf ise, "Alevler gökyüzüne vuruyordu" dedi.


Olay, gece 03.00 sıralarında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Alışveriş Merkezi'nin çatı katında çıkarak dükkanlara sıçrayan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Kocaeli'nin tüm ilçelerinden ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen söndürülürken, 1 itfaiye erinin hafif yaralandığı yangının gece saatlerinde meydana gelmiş olması olası bir facianın önüne geçti.


Yangını haber alır almaz olay yerine gelen AVM yanındaki iş yerinde bulunan esnaf İsmail Hakkı Hocaoğlu, "Gece 3'te beni arayıp yangının haberini verdiler. Biz de apar topar çıktık geldik. Geldiğimiz zaman alışveriş merkezinin çatısı tamamen yanıyordu. Burada bizlerde itfaiyecilere yardım ettik. Alevler gökyüzüne vuruyordu, sabaha kadar koşturduk. Neyseki gece saatleri olmasından dolayı içeride kimse yoktu. Yangının içeride bulunan bir restorandan çıktığı söyleniyor. Alevler oradan başlayıp alışveriş merkezinin büyük bir bölümüne sıçramış. İtfaiyeciler güçlükle söndürdü" dedi.


Tamamen söndürülen yangın sonrası ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangın çıkış nedenini belirlemek ve hasar tespiti amacıyla çalışma başlatıldı. - KOCAELİ

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 11:43 Kaynak: İHA
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