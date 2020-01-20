Kocaeli'deki AVM yangınında havanın aydınlanmasıyla hasar gün yüzüne çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'deki AVM yangınında havanın aydınlanmasıyla hasar gün yüzüne çıktı - Son Dakika

Kocaeli'deki AVM yangınında havanın aydınlanmasıyla hasar gün yüzüne çıktı

6 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir AVM'de çıkan ve tüm binayı kaplayan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, havanın aydınlanmasıyla oluşan hasar gün yüzüne çıktı.

Kocaeli'deki AVM yangınında havanın aydınlanmasıyla hasar gün yüzüne çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir AVM'de çıkan ve tüm binayı kaplayan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilenirken, havanın aydınlanmasıyla oluşan hasar gün yüzüne çıktı.


Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Darıca Kazımkarabekir Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir nedenden dolayı AVM'nin çatı kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken kısa sürede olay yerine Darıca ve çevre ilçelerin yanı sıra İstanbul'dan da çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri AVM'nin büyük bir bölümünü kaplayan alevleri 4 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Yangında çok sayıda iş dükkan kullanılamaz hale geldi.


Oluşan hasar havanın aydınlanmasıyla gün yüzüne çıktı


Ekipler tarafından yapılan soğutma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, elinden yaralandı. İtfaiye eri, ambulansta yapılan müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ekipler tarafından soğutma çalışmaları sürdürülürken, havanın aydınlanması ile AVM'de oluşan maddi hasarın büyüklüğü gözlenebilir hale geldi. - KOCAELİ

İtfaiye, Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:30 Kaynak: İHA
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