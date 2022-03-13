Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

13.03.2022 00:47

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Caddesi'nde R.Ş. (32) ve İ.A. (24), henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda R.Ş, yanında bulunan bıçakla İ.A'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan İ.A, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.A, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan R.Ş, daha sonra polise teslim oldu.

Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

YORUMLAR
500
Yolda kalan sürücülerin yardımına vatandaşlar yetişti Yolda kalan sürücülerin yardımına vatandaşlar yetişti Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Cumhuriyet Caddesi, Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Muğla'da kazaya müdahale eden polis memuru, yaşanan ikinci kazada kamyonun altında kaldı!
00:27 Şampiyonluğa kesin gözüyle bakan Abdülkadir Ömür, "Bir hayalimiz var" diyerek hedef yükseltti
00:04 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar fırtınası yerini kuvvetli yağmura bırakacak
00:02 Ekrem İmamoğlu, Pazar günü için uyardı! Şiddetli kar yağışı yarın da devam edecek mi?
23:48 Başakşehir-Antalyaspor maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi
23:27 Kar ulaşımı durma noktasına getirdi! Yolda kalan bir vatandaş itiraf etti: Çok abartı olduğunu düşünmüştük ama maalesef değilmiş
23:25 Erman Toroğlu'dan şaşırtıcı şampiyonluk kehaneti: 6 maç önce şampiyonluğu ilan edebilir
22:59 HDP'li vekil Hüda Kaya, Erdoğan hakkındaki skandal paylaşımını böyle savundu: İnsanlar neye dua edecekleri konusunda özgür olsunlar
22:56 Kar yağışı ulaşımı durma noktasına getirdi! THY ve AnadoluJet'in 192 seferi hava muhalefeti nedeniyle iptal etti
22:53 Harkiv'e gönderilen paralı asker konuştu! Rusya, bu kişileri nasıl silah altına alıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 01:23:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement