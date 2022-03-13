Kocaeli'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde R.Ş. (32) ve İ.A. (24), henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda R.Ş, yanında bulunan bıçakla İ.A'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan İ.A, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İ.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan R.Ş, daha sonra polise teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.