Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

01.09.2022 20:42
Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı

Kocaeli'deki Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Yaz Kampı ve Global Ekosistem Buluşması, 51 ülkeden yaklaşık 600 oyun geliştiricisinin katılımıyla başladı.

Kocaeli'deki Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Yaz Kampı ve Global Ekosistem Buluşması, 51 ülkeden yaklaşık 600 oyun geliştiricisinin katılımıyla başladı.

Gebze Yerleşkesi'ndeki kampın açılışında konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, yoğun başvurusu olan bir kamp düzenlemenin kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.

Bugüne kadar bu kamplarda 20 bine yakın başvuru aldıklarını ifade eden İbrahimcioğlu, "Çevrim içiyle beraber ulaştığımız kişi sayısı 5 bine geldi. Türkiye'de bu kadar büyük oyun geliştirme kampı yok. DIGIAGE, 2019'da 50 bilgisayarla kuruldu. Bu sadece bir altyapı ama bedene ruh vermek lazım. O heyecan Türkiye'yi sardı." diye konuştu.

Bu kampları organize ederken farkındalık ve istihdamın artmasının yanı sıra genç girişimciliğin önünü de açmaya gayret ettiklerini aktaran İbrahimcioğlu, kamp katılımcılarının birbirlerini tanıması ve kaynaşmasını önemsediklerini ifade etti.

DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız'ın sunumunun ardından Dijital Türk Oyunları Platformu (DiTOP) Kurucu Başkanı Okan Özbay da katılımcılara eğitim verdi.

11 Eylül'e kadar sürecek kampta 51 ülkeden yaklaşık 600 katılımcı, "HyperCasual" oyunlar başta olmak üzere "midcore" ve "consol" proje tasarımlarıyla yeni nesil "metaverse", "blokchain", "NFT" ve "VR" oyun projeleri geliştirilmeye odaklanacak.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de yeni eğitim ve öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı Kocaeli'de yeni eğitim ve öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı D-100'de lastiği patlayan tır bariyere girdi, tonlarca ağırlıktaki demir rulolar yola düştü D-100'de lastiği patlayan tır bariyere girdi, tonlarca ağırlıktaki demir rulolar yola düştü
Kaynak: AA

Bilişim Vadisi, Kocaeli, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:36 Silahlı saldırının düzenlendiği TFF binasındaki efsane futbolcu Hamit Altıntop, ölmekten kıl payı kurtuldu
20:08 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı renklerine bağladı
19:40 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Doğu Perinçek'in Hz. Muhammed'le ilgili sözlerine tepki: Hadsizlik
19:08 TFF binasına düzenlenen saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı
18:54 AK Partili Çelik'ten TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili ilk açıklama: Olay bütün yönleriyle araştırılıyor
18:38 Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı! 5 kurşun sıkıldı
18:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Van'da 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi
18:15 Beşiktaş'tan ayrılan Oğuzhan Özyakup, Fortuna Sittard'a transfer oldu
17:58 Şarkıcı Gülşen 3 sunucu hakkında tedbir talep etti! Kendisi hakkında 1 ay konuşamayacaklar
17:23 "Demir Yumruk" vuruldu! Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 20:42:49. #1.13#
SON DAKİKA: Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement