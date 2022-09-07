Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde sürüyor

07.09.2022 15:23
Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde sürüyor

Kocaeli'deki Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Yaz Kampı ve Global Ekosistem Buluşması devam ediyor.

Kocaeli'deki Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Yaz Kampı ve Global Ekosistem Buluşması devam ediyor.

Gebze Yerleşkesi'ndeki kampta katılımcılar, "HyperCasual" oyunlar başta olmak üzere "midcore" ve "consol" proje tasarımlarıyla yeni nesil "metaverse", "blokchain", "NFT" ve "VR" oyun projeleri geliştirilmeye odaklanıyor.

11 Eylül'e kadar sürecek kampta 29 ülkeden 530 katılımcı, kurulan takımlarda oyun geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız, AA muhabirine, 29 ülkeden gelen misafirleri Bilişim Vadisi'nde ağırladıklarını belirterek, katılımcıların burada oyun geliştirdiğini söyledi.

Yaz kampının diğer kamplardan farkının burada oyun sektöründen ilgilileri misafir etmeleri olduğunu anlatan Yıldız, "Oyun sektörüne ilgisi olanlar burada yeteneklerini keşfedebiliyorlar. Takımların yarısı oyun sektöründe daha önce bulunanlar, diğer yarısıysa oyun sektörüne girmeye çalışanlardan oluşuyor. Kampın sonunda hem Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonumuz hem de diğer oyun fonlarımız, oyun firmalarını dinliyor olacaklar. Bu kampın sonunda onların erken aşama yatırım durumlarını sağlayacak bir motivasyonu da var." diye konuştu.

Yıldız, "Kampın temel motivasyonu Türkiye'deki oyun ekosisteminin en alt tabakaya yayılmasını sağlamak." diyerek, Türkiye'nin 60'tan fazla kentinden kampa katılım olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin her yerinden gençlerin oyun geliştirmek için buraya gelebildiğini aktaran Yıldız, "Birinci amaç, tüm Türkiye'nin oyun geliştirme ekosistemine dahil olmasını sağlamak. Sonrasında da bu arkadaşlarımızın oyun geliştirebilmesi için doğru teknolojiye erişmesini sağlamak. Bilişim Vadisi'ndeki oyun geliştirme laboratuvarlarını kullanarak oyunlarını geliştirecek imkanlar var. Kampın üçüncü motivasyonu ise erken aşama yatırım bulmak. Bu kampın sonunda bir miktar erken aşama yatırım alıp oyun stüdyolarının gerçekten yatırımcı anlamda global ölçekte oyun yapmaları için ilk adımı atmalarını sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Sokak hayvanlarını besleyen akademisyene tehdit! Aracına 'Yemek dökme! Son uyarı...' yazdılar Sokak hayvanlarını besleyen akademisyene tehdit! Aracına 'Yemek dökme! Son uyarı...' yazdılar Babasının ölüm haberini alan adam cenazesine giderken kaza yaptı! Karısının bir bacağı koptu Babasının ölüm haberini alan adam cenazesine giderken kaza yaptı! Karısının bir bacağı koptu
Kaynak: AA

Bilişim Vadisi, Kocaeli, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:15 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri sonrası Faik Öztrak da açıklama yaptı: Buna 6'lı masa karar verecektir
15:03 Sassoulo zam yaptı, Aslan paraya takıldı! Galatasaray Kaan Ayhan transferinden vazgeçti
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'ya çıkıştı: Rusya hafife alınacak bir ülke değil, yanlış yapıyorlar
14:32 ÖSYM, DGS tercih sonuçlarını açıkladı! İşte Dikey Geçiş Sınavı'nın kayıt tarihleri
14:26 Canlı yayında Ocak 2023 asgari ücret zammını hesaplayan SGK uzmanı yeni ücreti açıkladı
14:18 Beşiktaş'ın İngiltere'den gelen kiralık yıldızı Nathon Redmond'ın maaşı belli oldu
14:13 Korkunç olay: Zayıflama ilaçları kullanan 15 yaşındaki çocuk, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
13:22 MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir
12:48 Türkiye'yi kana bulamak için Yunanistan'dan gönderilen PKK'lı terörist Hüsamettin Tanrıkulu HDP üyesi çıktı
12:45 Bomba etkisi yaratacak iddia: Akşener 6'lı masaya "Yavaş'ı aday yapmazlarsa ben yapacağım" resti çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 15:59:05. #1.11#
SON DAKİKA: Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement