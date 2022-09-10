Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde sona erdi - Son Dakika
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Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde sona erdi

10.09.2022 17:00
Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde sona erdi

Kocaeli'deki Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Yaz Kampı ve Global Ekosistem Buluşması sona erdi.

Kocaeli'deki Bilişim Vadisi Dijital Animasyon ve Oyun Kümelenme Merkezi (DIGIAGE) tarafından düzenlenen Oyun Geliştirme Yaz Kampı ve Global Ekosistem Buluşması sona erdi.

Gebze Yerleşkesi'ndeki kampta katılımcılar, "HyperCasual" oyunlar başta olmak üzere "midcore" ve "consol" proje tasarımlarıyla yeni nesil "metaverse", "blokchain", "NFT" ve "VR" oyun projelerini geliştirmeye odaklandı.

Takımlar, daha sonra geliştirdikleri oyunların sunumunu gerçekleştirdi.

DIGIAGE Direktörü Emre Yıldız, AA muhabirine, 50 takımın sunumlarını gerçekleştirdiğini, takımların 5'er dakika aralarla geliştirdikleri oyunları anlattığını söyledi.

Bugün sadece 2 "HyperCasual" oyun sunumu yapıldığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu, aslında ekosistemin nasıl geliştiğini gösteriyor. Bizim için sevindirici, arkadaşlarımız PC'ye, konsol oyunlarını tanıttılar. Oldukça hikaye derinliği ve karakteri olan işlerdi. Bizim için kamp bereketli ve güzel geçti, mutluyuz. Yaz ve kış olmak üzere 2 oyun kampımız oluyor. Yaz kampımızda biraz daha az bilenleri ve ilgili olanları alıyoruz çünkü onların da ekosisteme dahil olmasını istiyoruz. Şimdi kış kampımızın duyurularına çıkıyoruz. Kış kampımız şirketleşme potansiyeli olan arkadaşlarımızı davet ettiğimiz ve direk onların şirketleşmesi için hızlandırıcı bir program olacak."

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Kaynak: AA

Bilişim Vadisi, Kocaeli, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Oyun geliştirme yaz kampı Bilişim Vadisi'nde sona erdi - Son Dakika

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