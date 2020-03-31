Kocaeli'deki ceza infaz kurumu personelleri yurtlarda konaklayacak - Son Dakika

Kocaeli Pandemi İl Koordinasyon Kurulu tarafından il genelinde bulunan ceza infaz kurumunda çalışan personellerin konaklamaları için öğrenci yurtları tahsis edildi.



Kocaeli Pandemi İl Koordinasyon Kurulu, korona virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla yeni bir karar daha aldı. Kocaeli Valiliğinde gerçekleştirilen Kocaeli Pandemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, il genelinde bulunan ceza infaz kurumlarında çalışan personellerin öğrenci yurtlarında konaklamalarına karar verildi. Alınan karar kapsamında Kocaeli Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışan personelin konaklamaları için İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Fen Lisesi Erkek Öğrenci Yurdu ve Necip Fazıl Anadolu İmam Hatip Lisesi Yurdunun, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin konaklaması için de Gebze STFA Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yurdunun tahsis edilmesi kararlaştırıldı.



Kocaeli Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kocaeli Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin konaklaması için Kocaeli Fen Lisesi erkek öğrenci yurdu ve Necip Fazıl Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunun tahsis edilmesine, ilgili yurtların temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde görevli 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu ve TYP kapsamında çalışan personel tarafından gerçekleştirilmesine, Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelinin konaklaması için ise STFA Mesleki Teknik Anadolu Lisesi yurdunun tahsis edilmesine, ilgili yurdun temizlik ve dezenfeksiyon hizmetlerinin İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde görevli TYP kapsamında çalışan personel tarafından gerçekleştirilmesine, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi gereğince oy birliği ile karar verildi" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ