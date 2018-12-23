Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Cinayet

Kocaeli'deki Cinayet

2 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişinin pompalı tüfek ve tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a çıktı.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir kişinin pompalı tüfek ve tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a çıktı.

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi 427. Sokak'ta park halindeki 41 UD 019 plakalı minibüste Murat Barış Dikbıyık'ın (26) pompalı tüfek ve tabancayla öldürülmesiyle ilgili Gebze Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma kapsamında, 2'si kadın 5 kişi daha gözaltına alındı.

Şüpheliler A.N, K.Ö, E.P. ve T.Ö. ile olayda kullanılan pompalı tüfeği temin ettiği öne sürülen M.E, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Böylece daha önce yakalanan, biri yaralı 5 kişi ile gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Şüphelilerden yaralı İ.K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay

Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi 427. Sokak'ta park halinde bulunan 41 UD 019 plakalı minibüste 21 Aralık'ta Murat Barış Dikbıyık (26) ile ismi henüz öğrenilemeyen kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Dikbıyık, pompalı tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, olayda çenesinden silahla yaralanan ve tedavi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne giden İ.K. ile K.Ö, Z.K, H.V.Ö. ve M.G. gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:53 Kaynak: AA

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