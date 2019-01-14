Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Cinayet

Kocaeli'deki Cinayet

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kızını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

Kocaeli'deki Cinayet, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kızını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, dün Köşklüçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Sinan G. (35), ablası Suzan K'yi (39) tabancayla vurduğunu belirterek polis ekiplerine teslim oldu.


Sinan G'nin gerçekleştirilen sorgusunda çelişkili ifadeler vermesi üzerine baba Osman G. de gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Sinan G. ve Osman G, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.


Savcılık sorgulaması tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Osman G. tutuklanırken, Sinan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Babanın emniyetteki ifadesinde kızının borçlarını ödediğini, yine aynı şekilde borç yapılması üzerine çıkan tartışma sonucu ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Sinan G'nin ise cinayeti üstlenmek için silahı alarak polis ekiplerine teslim olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:11 Kaynak: AA

Gebze, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müslüm Filminin Başrol Oyuncusu Şahin Kendirci'nin İkiz Kardeşi Komilik Yaparak Ailesine Destek Oluyor Palu Ailesinden 6 Kişi İçin Tutuklama Kararı Verildi

Manisa'da Çevik Kuvvet Otobüsüne Silah Çeken İki Kafadar Hayatını Şokunu Yaşadı Sevgilisiyle Birlikteyken Kocasına Yakalanan Cani Kadın, Eşini Öldürüp Karton Kutuya Koydu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 19:04:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]