Kocaeli'deki Cinayet
59 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı S.E'nin (47) işlemleri tamamlandı.
S.E, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine gönderildi.
Birol Kırşan (50) ile S.E. arasında Yeni Cuma Parkı'nda alacak meselesinden tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine S.E, Kırşan'a tabancayla ateş etmişti. Kırşan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, cinayet zanlısı da gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:00 Kaynak: AA
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