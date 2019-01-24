Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Cinayet

Kocaeli'deki Cinayet

59 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'deki Cinayet, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı S.E'nin (47) işlemleri tamamlandı.

S.E, sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine gönderildi.

Birol Kırşan (50) ile S.E. arasında Yeni Cuma Parkı'nda alacak meselesinden tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine S.E, Kırşan'a tabancayla ateş etmişti. Kırşan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, cinayet zanlısı da gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:00 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 Yıldır İş Arayan 3 Çocuk Babası Adam, Kocaeli Büyükşehir Belediye Binasını Kurşunladı TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı

Son Dakika! Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 15:59:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Cinayet
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]