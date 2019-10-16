Kocaeli'deki cinayet

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyeye gönderildi.

4 Temmuz Mahallesi Plaj Yolu Caddesi'ndeki şüpheli S.C'ye ait evde dün Kenan Tunç'un (47), öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Cinayet zanlıları S.C (34) ve O.B (50), sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler S.C ve O.B'nin, maktul Kenan Tunç ile birlikte evde sabah saatlerinde alkol aldıktan sonra aralarında tartışma çıktığı, maktulü darbettikleri, komşularının gürültü duymaları üzerine haber verdikleri S.C'nin babasının eve geldiği, daha sonra polise haber verdiği, eve gelen polisin şüphelileri, maktulü merdivenlerden taşırken yakaladıkları öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde cinayet suçlamasını kabul etmedikleri, birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

Kenan Tunç'un uyuşturucu madde ve yaralama, şüphelilerden S.C'nin yaralama ve O.B'nin cinsel taciz ve basit yaralama suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.