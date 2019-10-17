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Kocaeli'deki cinayet

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşandığı eşini tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boşandığı eşini tabancayla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, boşandığı eski eşi Ayşe Acar'ı (36), Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Sokak'taki müşteri hizmetleri merkezinde ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kerem T'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Kerem T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, çiftin boşanmadan önce yaşadıkları evin doğalgaz aboneliğinin Acar'ın üzerine olduğu, kadının bu aboneliği eski eşine devretmek için hizmet merkezine gittiği fakat aboneliği devralacak kişinin de gelmesi gerektiği için eski eşini yanına çağırdığı, bunun üzerine olay yerine giden Kerem T'nin içeri girer girmez Acar'a ateş ettiği öğrenildi.

Ayrıca Kerem T. hakkında, eski eşini tehdit ettiği gerekçesiyle uzaklaştırma kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:52 Kaynak: AA
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