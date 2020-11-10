Kocaeli'deki cinayet davasında karar - Son Dakika

Kocaeli'deki cinayet davasında karar

10.11.2020 16:11
Kocaeli'deki cinayet davasında karar, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kocasını uyuduğu sırada öldürdükten sonra Yalova'da gömdükleri gerekçesiyle yargılanan kadın 26 yıl, arkadaşı ise ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kocasını uyuduğu sırada öldürdükten sonra Yalova'da gömdükleri gerekçesiyle yargılanan kadın 26 yıl, arkadaşı ise ağırlaştırılmış müebbet ve 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan Sibel Güntaç ile taraf avukatları katıldı, diğer sanık Fahrettin Özcan ile de tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Söz verilen cumhuriyet savcısı, önceki celsede verilen esasa ilişkin mütalaayı tekrar ettiğini belirterek, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Güntaç, esasa ilişkin savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Özcan ise hakkındaki suçlamaları reddetti. "Diğer sanığın baskısı ve iknasıyla oraya gittim ancak gittiğimde Hüsnü Güntaç zaten ölmüştü. Sibel bir anlık sinirle öldürdüğünü söyledi. O aşamadan sonra kendisinin baskısıyla delilleri gizlemeye katıldım." diyen Özcan, beraatini ve tahliyesini istedi.

Yargılama sonunda sanıkların üzerlerine atılı "kasten öldürme" suçunu işledikleri sonucuna varan mahkeme heyeti, Güntaç ve Özcan'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet suçundan 2'şer yıl hapis ve 1200'er lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, tahrik oluşturan eylemlerin niteliği ve ağırlığını dikkate alarak Güntaç'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını 24 yıla düşürdü.

Süreç

Alikahya semti Atatürk Mahallesi'nde 7 Kasım 2017'de polis merkezine giden Hüsnü Güntaç'ın yakınları, bir süredir haber alamadıkları akrabaları için kayıp başvurusunda bulunmuştu. Ekipler, Hüsnü Güntaç'ın eşi Sibel Güntaç'ı (30), kocasının nerede olduğu sorusuna çelişkili cevaplar vermesi üzerine takibe almış, teknik ve fiziki takibin ardından Sibel Güntaç'ın, Fahrettin Özcan (40) ile arasında gönül ilişkisi bulunduğunu tespit etmişti.

Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine çevredeki MOBESE kameraları ile PTS kayıtlarından yola çıkan polis ekipleri, çalıştığı iş yerinden Hüsnü Güntaç'a zimmetli araçla Kütahya'ya giden Sibel Güntaç ve Özcan'ı gözaltına almıştı.

Evdeki aramada ekipler, bir valizin içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş ve şüpheliler tutuklanmıştı.

Güntaç'ın emniyetteki ifadesinde, bir süredir aralarında gönül ilişkisi bulunan Özcan'a, eşi tarafından sürekli darbedildiğini söylediğini belirterek, olay gecesi eve aldığı Özcan'ın, yatağında uyuduğu esnada tabancayla başına tek el ateş ederek eşini öldürdüğünü ve cenazeyi battaniyeye sararak Yalova'nın Altınova ilçesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf ettiği öğrenilmişti.

Hüsnü Güntaç'ın cesedi, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Altınova ilçesinde belirtilen mevkide jandarma gözetiminde yapılan çalışma sonucu çıkartılarak, Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Kocaeli, Cinayet, Yalova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'deki cinayet davasında karar - Son Dakika


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