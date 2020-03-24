Kocaeli'deki cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, dün Kerpe Mahallesi'nde bir sitenin yöneticisi Mustafa Baygül'ün (73) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan site bekçisi G.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

1 gün önce "Bu da bize hayırlı olsun" diyerek satın aldığı otomobiliyle ölüme gitti