Kocaeli'deki cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'deki cinayet zanlısı tutuklandı
6 saat önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün Kerpe Mahallesi'nde bir sitenin yöneticisi Mustafa Baygül'ün (73) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan site bekçisi G.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:44 Kaynak: AA
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