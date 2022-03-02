Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı

02.03.2022 17:51

Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı Kocaeli'nin Derince ilçesinde Tolga Görez'i yalnız yaşadığı evinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde Tolga Görez'i yalnız yaşadığı evinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Derince ilçesi Sırrı Paşa Mahallesi Çınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına yaşayan Tolga Görez tabancayla vurularak öldürüldü. Tolga Görez'in evine giden kardeşi Ferdi Görez, ağabeyini kanlar içinde buldu. Görez, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tolga Görez'in cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. İddiaya göre, Ferdi Görez'i arayan U.İ'nin., "Ağabeyini vurdum, haberin olsun" dediği öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan U.İ., tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı
Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı
Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı
Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı

YORUMLAR
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ARKADAŞINI VURUP, KARDEŞİNE 'AĞABEYİNİ VURDUM HABERİN OLSUN' DEDİ ARKADAŞINI VURUP, KARDEŞİNE 'AĞABEYİNİ VURDUM HABERİN OLSUN' DEDİ Cinayetle ilgili kan donduran detay: 'Ağabeyini vurdum, haberin olsun' dedi Cinayetle ilgili kan donduran detay: 'Ağabeyini vurdum, haberin olsun' dedi

Kocaeli, Polis, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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