Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı

03.03.2022 00:57
Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Tolga Görez'i yalnız yaşadığı evinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Tolga Görez'i yalnız yaşadığı evinde tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Derince ilçesi Sırrı Paşa Mahallesi Çınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde tek başına yaşayan Tolga Görez tabancayla vurularak öldürüldü. Tolga Görez'in evine giden kardeşi Ferdi Görez, ağabeyini kanlar içinde buldu. Görez, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tolga Görez'in cenazesi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İddiaya göre, Ferdi Görez'i arayan U.İ.'nin., "Ağabeyini vurdum, haberin olsun" dediği öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan U.İ., tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

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Kocaeli, Polis, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'deki cinayetin şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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