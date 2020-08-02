Kocaeli'deki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde silahla ateş açılması sonucu 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Mersincik Mahallesi Arı Sokak mevkisinde ormanlık alanda ateş açılması sonucu Ramazan G'nin (25) hayatını kaybetmesi, bir kişinin de yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler E.D, Ö.G. ve S.N.T'yi gözaltına aldı.

E.D. ve S.N.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Ö.G. emniyetten serbest bırakıldı.

S.N.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, E.D. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, olay sırasında elinden yaralanan kişinin sanık S.N.T. olduğu öğrenildi.