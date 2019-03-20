Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Deaş Davasında Mütalaa

Kocaeli'deki Deaş Davasında Mütalaa

31 dakika önce

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'ın ildeki yapılanmasını oluşturmaya çalıştıkları iddiasıyla biri tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Kocaeli'deki Deaş Davasında Mütalaa, System.String[]
Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'ın ildeki yapılanmasını oluşturmaya çalıştıkları iddiasıyla biri tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, DEAŞ'a bağlı grupla hareket ederek örgütün ildeki yapılanmasını oluşturmaya çalıştıkları ve Dilovası ilçesinde bir dernek bünyesinde eğitim faaliyeti yürüttükleri suçlamaları yöneltilen tutuklu sanık Abdülkadir Polat ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Önceki savunmalarını tekrar eden sanık Abdülkadir Polat, suçsuz olduğunu savunarak, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Abdülkadir Polat'ın, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, tutuksuz sanıklar K.A, N.A, M.A, S.T.A, Ö.Y, D.Ç, S.O ve R.A'nın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, sanıklardan D.A, E.A, İ.Ö, A.Y, C.A ve E.A'nın beraatine karar verilmesi talep edildi.

Sanık avukatları, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre verilmesine ve tutuklu sanığın bu halinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:34 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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