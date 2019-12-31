Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 3 şüpheli tespit edildi.

Polis ekiplerince Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonda Azerbaycan ve Rusya uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamalarının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:48 Kaynak: AA
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