Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi sınır dışı edildi
Son Dakika Güncel Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi sınır dışı edildi

Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi sınır dışı edildi

7 saat önce

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli sınır dışı edildi.

Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi sınır dışı edildi, System.String[]

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli sınır dışı edildi.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

Şüphelilerin, haklarında "DEAŞ yöneticisi olmak" ve "terör örgütü üyesi" olmak suçlarından işlem yapılan kişilerle faaliyet yürüttükleri, haklarında yurda giriş yasağı bulunduğu ve ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve bir sahte pasaport ele geçirilmişti.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine operasyon! Dolaptan 3 milyon lira çıktı
Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı Milli Savunma Bakanı Akar: Avrupa vatandaşı DEAŞ'lılar ülkelerine iade edilecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:26:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 kişi sınır dışı edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]