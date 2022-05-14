Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı - Son Dakika
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Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı

14.05.2022 17:49
Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı

Kocaeli'de bulunan Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastane yemekhanesinden yemek yiyen bazı çalışanların zehirlendiğinin ortaya çıkması sonucu konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, hastane yemekhanesinde yemek yiyen 200 kişinin zehirlendiğine dair, bazı basın organlarında çıkan yanlış, yanlı ve maksatlı haberlere cevap verme zarureti doğduğu belirtildi.

MENÜDE ET DÖNER İLE PİRİNÇ PİLAVI VARDI

Hastanede, 12 Mayıs'ta öğle yemeği olarak et döner ve pirinç pilavı çıktığı, bu yemeğin hem çalışanlara hem de hasta ve refakatçilere verildiği aktarılan açıklamada, 13 Mayıs'ta çalışanlardan birkaçının gıda zehirlenmesine benzer şikayetlerle hastane acil servisine başvurduğu kaydedildi.

İNCELEMELER DERHAL BAŞLATILDI

Tüm birimlerin seferber edildiği, gerek hastane acil servisinde gerekse hastane mutfağında araştırma ve incelemelerin derhal başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu durumun henüz hastanemiz yemeğinden olup olmadığı bile belli değilken tarafımızca Tarım ve Orman Bakanlığı aranmış ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yemekten numune alınması talep edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

PERSONEL HARİCİ BAŞVURU YOK

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından numunelerin alındığı ve laboratuvara gönderildiği belirtilen açıklamada, aynı yemekten çalışan personel haricinde diğer bazı kurum çalışanları, hastalar ve refakatçilerin de yediği ancak şu ana kadar çalışanlar haricinde bu durumla alakalı herhangi bir sağlık kuruluşuna başvuru yapıldığına dair bir bilginin taraflarına ulaşmadığı anlatıldı.

200 KİŞİ İDDİASI YALANLANDI

Haberlerde konu olan 200 çalışan sayısının doğruyu yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başvuru sayısı yaklaşık olarak 80-90 kişi olup, bunların birçoğu ayaktan tedaviyle ikametlerine gönderilmiştir. Normal zamanlarda da hastanemiz yemeklerinden şikayetçi olan bir personelimiz veya hastamız olduğunda da derhal işlemlerin yapıldığını ve hiçbir şikayetin göz ardı edilmediğini, hastanemizde kalitenin artırılması hususunda sürekli olarak çalışmalarımızın devam ettiğini belirtir, hastanemiz hakkında çıkan asılsız, mesnetsiz ve kaynağı belli olmayan haberleri yapan basın organları hakkında yasal haklarımızın saklı tutulduğunu bildirmek isteriz. Hastanemiz yaklaşık 500 bin nüfusa hizmet veren ve başarılı çalışmalarıyla halkımızın takdirini kazanmış olan bir kurumdur. Henüz çok üzücü fakat sebebi belli olmayan vakalar için hemen suçlu ilan edilip, kurumumuzun saygınlığını bitirmeye çalışan basın organlarını kınıyor, durumu halkımızın takdirlerine sunuyoruz."

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Araştırma, Hastane, Darıca, Tarım, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı - Son Dakika
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