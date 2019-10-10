Kocaeli'deki dolandırıcılık iddiası

Kocaeli'de dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sadaka adı altında yardım topladıkları tespit edilen örgüte yönelik operasyonda elebaşı Ş.Ö'nün de aralarında olduğu 15 şüphelinin yakalandığı hatırlatıldı.

Şüphelilerden 6'sının ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından KOM Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, diğer 9 şüphelinin yarın Kocaeli Adliyesi'ne sevk edileceği kaydedildi.