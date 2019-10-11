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Kocaeli'deki dolandırıcılık operasyonu

1 saat önce

Kocaeli'de dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 9 adliyeye getirildi.

Kocaeli'deki dolandırıcılık operasyonu, System.String[]

Kocaeli'de dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 9 adliyeye getirildi.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli'de dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapıldığı iddiasına ilişkin operasyonda aralarında örgüt elebaşı "Rafet efendi" kod isimli Ş.Ö'nün de bulunduğu 9 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bu arada örgüt elebaşı Ş.Ö, bir gazetecilerin "Evliya mısınız? İnsanlardan 500 lira yüz görümlüğü aldınız doğru mu?" sorularına yanıt vermedi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında polis ekiplerince 15 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 6'sı, emniyetteki ifadelerinin ardından salıverilmişti.

Soruşturma kapsamında örgüt elebaşı olduğu belirlenen Ş.Ö'nün, kendisini "Hızır Aleyhisselam" olarak tanıttığı ve gruba katılanlardan "sadaka" adı altında para, ev ve otomobil alındığı belirtilmişti.

Ş.Ö'nün toplantılarda "Fırkayi naciye" olarak bahsettiği örgütün, yardımda bulunmayanları "cehennem azabı"yla korkutup, bu durumdan kurtulmaları için maaşlarının bir bölümünü vermelerini istediği öğrenilmişti.

Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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