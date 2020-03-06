Kocaeli'deki El Kaide operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Kocaeli'deki El Kaide operasyonunda 4 tutuklama

10 dakika önce

Kocaeli'de, terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alının 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kocaeli'deki El Kaide operasyonunda 4 tutuklama, System.String[]

Kocaeli'de, terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda gözaltına alının 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karamürsel ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

El Kaide'ye bağlı Had Grubu adı verilen oluşum üyelerinin, Suriye'ye örgüt elemanı gönderdiği yönünde faaliyette bulundukları istihbaratı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, geçen hafta Karamürsel'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:52 Kaynak: AA
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