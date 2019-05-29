Kocaeli'deki esnaf cinayeti davasında karar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İzmitli esnaf Erman Kızıltan'ın kaybolduktan 3 yıl sonra ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin görülen davada mahkeme, 4 sanığa "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İzmitli esnaf Erman Kızıltan'ın kaybolduktan 3 yıl sonra ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin görülen davada mahkeme, 4 sanığa "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar Cemil Öner, Halil Subaşı, Tarık Altay ve Adem Güneş ile avukatları katıldı.

Duruşmada, Erman Kızıltan'ın eşi Nursevil Kızıltan, babası Recep Kızıltan, annesi Aynur Banabak ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında yazılı olarak verdiği mütalaayı tekrarladı.

Mahkemece söz verilen Nursevil Kızıltan, Recep Kızıltan ve Aynur Banabak, savcılık mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanık Adem Güneş, savunmasında, davanın kolluk aşamasında güvenlik güçlerine yardımcı olduğunu ve bu hususun gözetilmesini talep etti.

Olayı kendisinin planlamadığını, planlayan ve azmettirenin sanık Tarık Altay olduğunu ileri süren Güneş, şöyle konuştu:

"Tarık'ın Amatem'e gitmesinden 3-4 gün öncesinde yani bizim telefonlarımızın dinlendiği dönem içerisinde Tarık'ın anlatımı vardır. Bu anlatımda Tarık'a yardım eden emniyetten olan kişiyi de söylemiştir ancak bu zamana kadar bu kişi hakkında işlem yapılmamıştır. Atılı suçtan beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

Mahkemeden, ek delillerin toplanması ve Kocaeli Üniversitesinden uzman bir heyetin mütalaasını sunmak için ek süre talep eden sanık Güneş'in avukatı, gizli tanığın kimliğinin korunarak tape kayıtlarına ilişkin rapor alınmasını, maktulün ve sanıkların banka hesaplarının araştırılmasını ve beyanda bulunabilecek başka tanıkların da dinlenmesini istedi.

Sanık Cemil Öner'in avukatı da müvekkilinin daha önce savunmasında belirttiği bir şahsın tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının toplanmasını istedikleri delilleri, yargılamaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddetti.

Öner, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, olayla bir ilgisinin olmadığını ve davada tanık olması gerekirken sanık durumuna düştüğünü söyledi.

Beraatini ve tahliye edilmesini talep eden Öner, "Ben cinayetin tarafı değilim. Beni zorla işin içine sokmak istiyorlar. 3 yıl boyunca öğrendiğim bir şey var o da rahmetlinin pisi pisine öldürülmüş olmasıdır. Tek suçum eylemi gizlememdir. Başka suçum yoktur." savunmasını yaptı.

Önceki savunmasını tekrar eden sanık Halil Subaşı, silahla ateş etme eylemini Adem Güneş ve Tarık Altay'ın yaptığını iddia etti.

Sanık Tarık Altay ise cinayeti kendisinin yapmadığını, sanık Güneş'in eylemi gerçekleştirdiğini, kendisinin de yardımcı olduğunu söyledi.

Subaşı ve Altay'ın avukatları, daha önceki savunmalarını tekrar ettiklerini beyan ederek müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların, Erman Kızıltan'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanıkların, "ruhsatsız tabanca taşıma ve kullanma" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis ve bin 500'er lira adli para ile cezalandırılmasına hükmetti.

- Olay

İzmit'te esnaflık yapan 2 çocuk babası Erman Kızıltan'ın (33) ailesinin 19 Mayıs 2015'te kayıp başvurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 4 Haziran 2015'te gözaltına alındıktan sonra salıverilen 6 şüpheli, elde edilen yeni veriler ışığında 6 Temmuz 2018'de tekrar yakalanmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, Adem Güneş, Tarık Altay, Cemil Öner ve Halil Subaşı'nın emniyetteki itiraf ve ifadelerinden yola çıkan ekipler, Cedit Mahallesi'ndeki bir iş yerinde öldürüldüğü belirlenen Kızıltan'ın cesedinin, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi Eğreltidüzü mevkisindeki ormanlık alana gömülü olduğunu tespit etmişti.

Cumhuriyet savcısının nezaretinde bölgede yapılan kazıda bulunan ceset, incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmış, daha sonra teşhis ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında Adem Güneş, Tarık Altay, Cemil Öner ve Halil Subaşı hakkında "kasten öldürmek" suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hava güneşli olunca "Atatürk silüeti" erken göründü

Tarık Çamdal, Antalyaspor ile sözleşme uzattı

Galatasaray, Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Son Dakika! Pedofili içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı ve yayıncısı serbest bırakıldı