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Kocaeli'deki evden hırsızlık iddiası

1 saat önce

Kocaeli'de kapı kilidini kırarak girdiği evlerden 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'deki evden hırsızlık iddiası, System.String[]

Kocaeli'de kapı kilidini kırarak girdiği evlerden 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, haziran ayında İzmit'te hırsızlık için girdikleri ve aralarında PTT başmüdürünün evinin de olduğu ikametlerden 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan A.A'nın savcılık sorgusu tamamlandı.

Hırsızlık zanlısı A.A. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Benzer suçlardan 28 suç kaydı ve 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze'de gözaltına alınmıştı.

Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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