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Kocaeli'deki fabrika yangınında yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti
6 saat önce
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangında yaralanan işçilerden Hacı Al, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:34 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kimya fabrikasında çıkan yangında yaralanan işçilerden Hacı Al, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) bulunan kimya fabrikasındaki ham madde malzeme yükleme reaktöründe meydana gelen patlama sonucu yaralanan 3 işçiden Hacı Al (30), Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Hacı Al'ın cenazesi, Gültepe Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Diliskelesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine, Al'ın yakınlarının yanı sıra Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve vatandaşlar katıldı.
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