Son dakika haberi: Kocaeli'deki feci kazada ölen Fahri Başkonsolos ile 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kocaeli'deki feci kazada ölen Fahri Başkonsolos ile 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı

27.04.2021 22:15

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kazakistan Nevşehir Fahri Başkonsolosu Halil Uluer, eşi ile bir kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden Kazakistan Nevşehir Fahri Başkonsolosu Halil Uluer, eşi ile bir kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Aracın sürücüsünün ise bugün izinli olduğu öğrenildi.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Karaabdulbaki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan Kazakistan Konsolosluğuna ait 06 CD7 057 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil, yaklaşık 30 metre sürüklenerek sinyalizasyon direğinin ayağına çarptıktan sonra yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde sıkışan Kazakistan Nevşehir Fahri Başkonsolosu Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ile Ahmet Demirhan'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Ayşe Demirhan ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

CENAZELER MORGA KALDIRILDI

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden Kazakistan Nevşehir Fahri Başkonsolosu Halil Uluer, eşi Fatma Uluer ile Ahmet Demirhan'ın cenazeleri, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza sebebiyle trafiğe kapanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti saatler sonra trafiğe açıldı.

ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN İZİNLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kazada kullanılmaz hale gelen aracın sürücüsünün bugün izinli olduğu, bu sebeple aracı kullanmadığı öğrenildi.

(Murat Kanber/İHA)

Son dakika haberi: Kocaeli'deki feci kazada ölen Fahri Başkonsolos ile 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı
Son dakika haberi: Kocaeli'deki feci kazada ölen Fahri Başkonsolos ile 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı
Son dakika haberi: Kocaeli'deki feci kazada ölen Fahri Başkonsolos ile 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı
Son dakika haberi: Kocaeli'deki feci kazada ölen Fahri Başkonsolos ile 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı
Son dakika haberi: Kocaeli'deki feci kazada ölen Fahri Başkonsolos ile 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı

Başkonsolos, Kazakistan, Nevşehir, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kocaeli'deki feci kazada ölen Fahri Başkonsolos ile 2 kişinin cenazesi morga kaldırıldı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Mehmet Tunç: Allah rahmet eylesin. Mekanları Cennet olsun. Çok üzüldüm. Rabbim sevenlerine , ailelerine sabırlar versin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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