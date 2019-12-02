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Kocaeli'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 28 şüpheliden 18'i adliyede
6 saat önce
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, Polis Akademisi ve Polis Koleji öğrencileriyken ilişikleri kesilen 28 kişiden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Diğer 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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