Kocaeli'deki Fetö/pdy Davası

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması içerisinde "mahrem abi" olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan hakkında dava açılan, öğretmenlikten ihraç edilen tutuklu sanık M.Y. ile avukatı katıldı.



Duruşmada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan astsubay S.Y'nin, sanık M.Y. hakkındaki dosyaya eklenen ifade tutanağı okundu. S.Y'nin, kendisiyle ilgilenen sanık M.Y'yi "Cem" adıyla tanıdığını ve kendisine de "Selim" kod adını verdiği yönünde beyanda bulunduğu belirtildi.



Söz verilen sanık M.Y, hakkında tanık olarak ifade veren S.Y'yi tanımadığını ve hiç kod isim kullanmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.



Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklu kaldığı süre ve hakkında uygulanması muhtemel yasa maddelerinin öngördüğü ceza miktarı dikkate alınarak, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, tanık S.Y'nin ifadesi alınmak üzere gelecek celse zorla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

