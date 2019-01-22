Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Fetö/pdy Davası

Kocaeli'deki Fetö/pdy Davası

45 dakika önce

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) öğrenim gören öğrencilerden sorumlu olduğu iddia edilen firari sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'deki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) öğrenim gören öğrencilerden sorumlu olduğu iddia edilen firari sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, firari sanık Nesim Toplu yakalanamadığı, avukatı da mazeret bildirdiği için katılmadı.

Duruşmada, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenen ve tutuksuz yargılanırken tutuklanmasına karar verilen sanık eski Kocaeli Fem Dersaneleri reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler yetkilisi Nesim Toplu'nun firari olduğu ve yakalanamadığı belirtildi.

Mahkeme heyeti, sanık Toplu hakkındaki yakalama emrinin yerine getirilmesine ve Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden (KOM) gelecek dijital veri raporlarının beklenmesine karar vererek, duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.

İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Toplu'nun örgütün üst düzey yöneticilerinden olduğu ve tanık ifadelerine göre Kocaeli Üniversitesi'nde öğrencilerden sorumlu olduğu, örgüte üye kazandırmak için faaliyette bulunduğu ve örgüt içinde "Süleyman" kod adını kullandığı ileri sürülüyor.

İddianamede, sanığın, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, tahliye edilen ancak adli kontrol şartlarını tam olarak yerine getirmediği ve duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle 7 Mart 2018'de sanığın yakalanarak, tutuklanmasına karar vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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