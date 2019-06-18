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Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

1 saat önce

Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası, System.String[]
Kocaeli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen, FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenerek KHK ile kapatılan Bizim Kocaeli gazetesinin "FETÖ/PDY'ye bilerek isteyerek destek vermek" ve "gizliliği ihlal" iddiasıyla yargılanan eski imtiyaz sahibi tutuksuz sanık Güngör Arslan ile avukatı Mehmet Gül katıldı.
Duruşmada gazetenin eski polis muhabiri S.H.T, tanık olarak dinlenildi.
15 Temmuz sonrası gözaltına alınan hakim ve savcıların isimleri ile onlara sorulan soruların gazetede yayınlanmasıyla ilgili soru yöneltilen S.H.T, operasyonla ilgili bilgiyi kimseden almadığını savunarak, darbe girişimi sonrası işleri gereği sürekli adliyenin önünde beklediklerini söyledi.
Operasyonunun ilk adliyede başladığını, adliyede olduğu için operasyondan haberi olduğunu anlatan S.H.T, "Gazetede yayınlanan soruları ben almadım. Kimin aldığını da bilmiyorum. Nasıl elde edildiğine ilişkim bilgim yok." diye konuştu.
S.H.T, gizliliği ihlal etme yönünde Güngör Arslan'dan herhangi bir talimat almadığını savundu.
Mahkeme heyeti, gazetede yapılan aramada elde edilen 8 hard diskle ilgili inceleme raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:49 Kaynak: AA
Kocaeli, Güncel
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