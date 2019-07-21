Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu
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Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli'deki FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan iki zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan iki şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkarılan zanlılardan İ.K ve İ.K, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 Temmuz'da Çayırova, İzmit ve Kartepe ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.
Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:15 Kaynak: AA
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