Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Fuhuş Operasyonlarında 1 Tutuklama

Kocaeli'deki Fuhuş Operasyonlarında 1 Tutuklama

23 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Özbekistan uyruklu kadınların fuhuş yapmasına yardım eden şahıs tutuklanırken, masaj salonlarının üye olduğu bir dernekte fuhuş yaptırdığı iddiası ile yakalanan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli'deki Fuhuş Operasyonlarında 1 Tutuklama, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Özbekistan uyruklu kadınların fuhuş yapmasına yardım eden şahıs tutuklanırken, masaj salonlarının üye olduğu bir dernekte fuhuş yaptırdığı iddiası ile yakalanan şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'nde masaj salonlarının üye olduğu bir dernekte fuhuş yapıldığı iddiası üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda fuhşa aracılık ettiği iddia edilen D.D. ile fuhuş yaptıkları belirlenen Ö.C., M.B., ve E.Z. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ö.C., M.B., ve E.Z.'nin serbest bırakılmasına karar verilirken, D.D. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, fuhuş yapılan bir eve düzenlenen operasyonda Özbekistan uyruklu 2 kadına fuhuş yaptırdığı iddiası ile gözaltına alınan B.G.'nin ise tutuklanmasına karar verildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:56 Kaynak: İHA

İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen Çocuk, İntihara Kalkıştı Masaj Salonuna Yapılan Baskında, Fuhuş Yapanlar Suçüstü Yakalandı

Komşuların Cenazesine Katılmadığı Annesini Bisikletiyle 5 Kilometre Tek Başına Taşıyıp Defnetti Oyuncak Bebekten Uyuşturucu Çıktı, Ekipler Şaşıp Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 20:19:28. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki Fuhuş Operasyonlarında 1 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]