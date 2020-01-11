Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde internetten ilan vererek masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde internetten ilan vererek masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Olay, 8 Ocak tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesinde bir masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı ihbarı sonrasında harekete geçti. Ekipler, fuhuş yapıldığı iddia edilen masaj salonunu takibe aldı. Ekipler tarafından masaj salonunun bulunduğu binadan çıkan kişilerin ifadesi alındı. Masaj salonuna müşteri olarak gidenler verdikleri ifadelerde, şahısların internet üzerinden reklam verip içeride para karşılığında fuhuş yaptırdığını söyledi.


Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda internet üzerinden ilan vererek müşteri bulup salonda fuhuş yaptıran C.Ö., A.A. ve Ç.A. isimli 2'si kadın 3 kişi ile şahısların fuhuş yaptırdığı 2 kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıslardan C.Ö., A.A. ve Ç.A.'nın internet üzerinden ilan vererek 2 kadına masaj salonunda fuhuş yaptırdıkları belirlendi. C.Ö., A.A. ve Ç.A. isimli 3 şahıs, fuhşa aracılık ve yer temin etmek suçundan emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.


Adliyede verdikleri ifade sonrasında hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden C.Ö. ve A.A.'nın tutuklanmasına karar verilirken, Ç.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
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