Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı

7 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık yapan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında, Değirmendere Merkez Mahallesi'nde 3 ayrı evde fuhuş yapıldığını tespit etti.

Polis ekipleri, belirlenen adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonlarda, fuhşa aracılık yaptığı iddia edilenler ile yabancı uyruklu kadınların da aralarında bulunduğu T.B. (46), N.K. (33) ve N.G. (35), A.M (56) ve M.G'yi (49) yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan zanlılardan T.B. ve A.M. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, M.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu şüpheliler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:28 Kaynak: AA
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