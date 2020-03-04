Kocaeli'deki fuhuş operasyonunda yakalananlar serbest bırakıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 kadından adliyeye sevk edilen 3'ü serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince İzmit'teki bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen S.E, Ç.V. ve N.D'nin savcılık sorguları tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zorla fuhuş yaptırıldığı ileri sürülen 5 kadın ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.