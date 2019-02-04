Kocaeli'deki Futbol Müsabakasında İlginç Görüntü.

Kocaeli'deki futbol müsabakasında ilginç görüntü.

Kocaeli'deki futbol müsabakasında ilginç görüntü... Hakem ve futbolcular sahaye giren köpekten topu alamadılar

Küçük köpek aldığı topu kaptırmamak için dakikalarca futbolcuları arkasında koşturdu

Hakem çareyi topu tribünlere atmakta buldu



KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde oynanan U-14 maçı sırasında sahaya giren bir köpek aldığı topu kaptırmamak için dakikalarca futbolcuları arkasında koşturdu. Vatandaşlar tarafından kaydedilen o anlarda hakem, dakikalarca süren uğraşın sonunda çareyi topu eline alarak sahadan çıkmakta buldu.

Edinilen bilgilere göre U-14 Ligi'nde Darıca Gençler Birliği Spor ile Trakya Spor arasında oynanan maç sırasında bir köpek bir anda sahaya girdi. Maç devam ederken koşarak futbolcuların arasına giren köpek, topu alarak koşmaya başladı. Önünde yuvarlladığı top ile birlikte kaçmaya başlayan futbolcular ise, topu alabilmek için dakikalarca küçük köpeğin arkasında koştu. Dakikalarca uğraşın sonunda topu köpeğin elinden alabilen futbolcular, hakeme teslim etti. Hakem çareyi topla birlikte köpeği dışarı çıkartmakta buldu. Hakemin arkasından koşan köpek zıplayarak hakemin elimndeki topu yere düşürdü. Tekrar topu alarak koşmaya başlayan köpekten topu alan futbolcular kaptırmamak için zor anlar yaşadı. Daha sonra hakem futbolculardan aldığı topu tribünlere attı. Topun arkasından koşan köpeği sahibi yakalayarak tasmasını taktı.

Hakem ve futbolcuların zor anları saniye saniye kaydedildi

Hakem futbolcuların yaşadığı o zor anlar tribündeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen köpeğin, sahaya girdikten sonra kaptığı topla birlikte koşmaya başladığı Görülüyor. Yaklaşık 40 saniye süren koşuşturmacanın ardından topu kapabilen futbolcular hakeme teslim ediyor. Sahadan çıkmak isteyen hakemin elinden topu zıplayarak alan köpek tekrar koşmaya başlıyor. Daha sonra topu yakalayan futbolcular tekrar hakeme teslim ediyor. Hakemin topu tribünlere atması sonrasında sahibinin gelerek köpeği yakaladığı görülüyor.

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