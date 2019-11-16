Son Dakika Haberleri: Kocaeli'deki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" soruşturması
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Kocaeli'deki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" soruşturması

6 saat önce

Kocaeli'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli'deki

Kocaeli'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başiskele ilçesinde yaşayan iş adamı M.A, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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